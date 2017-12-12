Европейские кутюрье в экстазе: украинская рабсила в четыре раза дешевле азиатской

Украинские швейные фабрики могут составить серьезную конкуренцию китайцам и представителям Азии: производительность и качество на европейском уровне, а оплата труда – мизерная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», швейные фабрики «Незалежной» перешли на массовый пошив одежды ведущих мировых брендов. Заказы поступают из Германии и Франции вместе с тканью, лекалами, пуговицами, молниями и прочей фурнитурой. Весь процесс производства строго контролируется – производитель должен отчитываться за каждый метр израсходованного материала.

Внутрь готовой одежды вклеивают и вшивают этикетки с брендом и информацией об уходе за изделием. При этом отметки Made in Ukraine ни на одном комплекте нет.

Отраслевые эксперты отмечают, что стоимость пошива на Украине уже в четыре раза ниже китайской, а украинская работница фабрики получает лишь 0,5% от цены вещи в европейских бутиках: средняя зарплата в отрасли составляет 2700 гривен ( 5 886 рублей по текущему курсу). На фабрике в Первомайске около 8 тысяч гривен или 17 440 рублей. «Это сопоставимо с Бангладеш или Македонией», – пишут украинские СМИ.

При этом в Китае зарплата работников швейных производств колеблется в пределах 450-700 долларов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», согласно свежим исследованиям Украина признана самой бедной страной в Европе. Средняя зарплата украинца в 23 раза меньше, чем у гражданина Швейцарии и составляет всего 190 евро.

Киев, Оксана Мурзина

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