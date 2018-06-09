Эхо Чернобыля: украинские коровы дают богатое цезием-137 молоко

Международные экологи нашли в украинском молоке «следы» Чернобыля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», учёные исследовали образцы коровьего молока на фермах, расположенных в 200 километрах от Чернобыльской АЭС и обнаружили, что оно содержит в себе в пять раз больше цезия‐137, чем положено по санитарным нормам.

«Даже через 30 лет после катастрофы люди продолжают подвергаться вредному воздействию, если они питаются местными продуктами, в том числе и молоком. Несмотря на то, что почва почти не загрязнена радионуклидами, цезий-137 продолжает накапливаться во флоре и фауне, и жители украинских деревень постоянно подвергаются действию радиации», – сообщается в статье, опубликованной в журнале Environment International. Учёные утверждают, что радиоактивное молоко особенно опасно для детей.

По мнению экологов, «следы» Чернобыля будут наблюдаться на Западной Украине, как минимум до 2040 года.

Как сообщал «Новый День», по данным министерства сельского хозяйства США, украинская молочная продукция оказалась не нужна европейскому потребителю. Специалисты американского ведомства подчеркивают: европейцам пришелся не по душе вкус «молочки», кроме того большие сомнения вызывает ее безопасность.

Чернобыль, Анастасия Зук

Чернобыль. Другие новости 09.06.18

ЧФ уничтожит украинский флот еще на базах – малыми силами и не отвлекаясь от повседневных задач. / В Севастополе суд выяснит, зачем три хулигана били и возили юношу по городу в багажнике. / «Это алкоголизм»: Порошенко спел украинский гимн и поднял флаг над Севастополем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»