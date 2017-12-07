За строительство в особых зонах Крыма придется заплатить солидные суммы

За строительство на территории зон с особой архитектурно-планировочной организацией в Крыму придется заплатить солидный штраф. Соответствующие поправки Госсовет РК внес сегодня в республиканский закон об административных правонарушениях.

Нарушение правового режима в границах архитектурно-планировочной зоны физическим лицам обойдется в 3 – 5 тысяч рублей, должностным – 25 – 50 тысяч рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 500 тысяч – 1 миллион рублей.

Как уже сообщал «Новый День», статус архитектурно-планировочной зоны присвоен территориям, имеющим для республики особую историко-культурную, природную и рекреационную ценность, а также перспективы градостроительного развития.

В числе прочего, особыми зонами стали комплекс сооружений «Судакская крепость», парк дома отдыха «Айвазовское» и вся Большая Ялта.

В границах зон строительство запрещено. При этом власти могут снести любые постройки без судебного решения.

Другую деятельность на данной территории придется согласовывать.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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