Не прокатило: генплан Алушты отправили на доработку

Архитектурно-градостроительный совет Крыма оправил проект генерального плана Алушты на доработку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению членов градостроительного совета в главном документе города не было сделано должного анализа по существующим муниципальным программам, а также был выявлен еще ряд недостатков.

Отметим, что разработкой генплана занимается фирма из Новосибирска. По словам главы администрации Алушты Галины Огневой, в документе не нашли отражения многие отрасли: «Это не просто сырой генплан, а очень сырой. В документе не проработана экология, перспективы развития промышлености, транспортное сообщение. Вообще не включены инвестиционные проекты, а их 11 в нашем регионе. Генплан даже сложно назвать рабочим материалом», – рассказала РИА «Новый День» Огнева. Она отметила, что разработчик обещает устранить все недочеты за неделю, но судя по количеству сделанных замечаний, это нереально сделать за такой срок.

Кроме того, на заседании глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру строительства и архитектуры Крыма Сергею Кононову ознакомить членов совета с порядком по исключению объектов из списка «Стоп самострой!»: «Прошу заранее включить в рассылку критерии, по которым сможем исключать объекты из списка на основании соответствия определенным требованиям и мнения местной администрации, поскольку именно она отвечает за все эти нормативы», – отметил Аксенов.

Как сообщал Новый День», в Крыму анонсировали очередную волну «зачистки» незаконных строений: одних ждет снос, других – штраф. По словам Аксенова, в декабре на набережных Алушты и Ялты снесут незаконные киоски и другие малые архитектурные формы. А вот весной массовый снос незаконных объектов начнется и в других регионах полуострова.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 07.12.17

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