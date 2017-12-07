Крыму перерос «украинское состояние»

В Крыму рост объемов промышленного производства превысил показатели украинского периода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты, крымская промышленность в 2017 году не только восстановилась после кризиса, но и даже выросла. Так, объемы промышленного производства за первые девять месяцев текущего года превысили показатели 2013 года – когда республика была в составе Украины.

При этом министр отметил, что антироссийские санкции все же сыграли свою роль: одни предприятия закрылись, другие – переориентировались. При этом спасли республиканскую промышленность государственные заказы.

По предварительным прогнозам, в основу которых взяты показатели 2017 года, в следующем году промышленность Крыма также покажет рост. «Мы стартовали с низкой базы, поэтому были высокие показатели роста промпроизводства в Крыму, сейчас мы восстановились, и в 2018 году будем идти примерно, как вся РФ, но немного лучше», – заключил Васюта.

Как сообщал «Новый День», в структуре промышленного производства республики в лидеры выбиваются химическая промышленность и производство электрооборудования. При этом общий тренд определить трудно: одни показатели значительно растут, другие падают.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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