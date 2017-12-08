Украина забрала у компании из Кипра землю в Крыму

Киевский суд признал недействительными государственные акты о праве собственности кипрской компании на четыре земельных участка в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается, что делу дала ход прокуратура несуществующей Автономной республики Крым, базирующаяся на Украине. Кипрская компания приобрела 9,3 гектара севастопольских земель в 2016 году. Ведомство настаивает, что иностранцы стали собственниками «вопреки украинскому законодательству».

«Указанные участки еще в 2008 году городским советом переданы в долгосрочную аренду украинскому обществу по действующему в настоящее время договору, а любые доказательства относительно отчуждения земли органом местного самоуправления у иностранной компании отсутствуют», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма «в изгнании». В связи с этим украинская сторона признала недействительными документы на собственность кипрской фирмы. «Не допущено противоправное выбытие из собственности Севастопольского городского совета земельных участков оценочной стоимостью почти 70 млн гривен», – отчитались в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в ноябре СБУ получила санкцию суда на арест «украинского имущества» в Крыму. Украинская сторона поясняет, что арест будет распространяться на национализированное в республике имущество, которое некогда принадлежало структурам государственных органов «Незалежной». Между тем, каким образом украинские силовики собираются арестовывать крымское имущество, не уточняется.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.12.17

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