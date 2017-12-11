В Судаке живодеры привязали щенков в лесу и оставили умирать

Жители Судака возмущены очередным фактом издевательства над животными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувших выходных в окрестностях горы Перчем судакчанка обнаружила взрослую собаку и несколько щенков, которых кто-то надежно привязал к деревьям проволокой.

«Нашла щенка практически на вершине, распутала, отпустила. Сначала подумала, что это дичок, который случайно попался, а потом услышала уже снизу еще визг и лай», – рассказала судакчанка в городском паблике в соцсети.

По ее словам, неподалеку был привязан второй щенок, а еще метрах в ста – мать.

«Пришла к ней с щенком, он очень обрадовался, был напуган, но радовался – это надо было видеть. Привязала щенка подальше и попыталась отвязать мать щенков, она на меня порычала сначала, но потом спокойно дала себя погладить, дала распутать и снять проволоку. Оставила их вдвоем, надеясь, что щенок сверху их найдет... Потом услышала еще вой, последний (надеюсь, что последний). Щенок был привязан уже почти внизу (относительно – метрах в двухстах вверх от ущелья и пещеры), нашла его, он тоже был примотан проволокой к дереву, отвязала, покормила и, надеюсь, мать их всех соберет», – написала крымчанка.

Женщина переживает, что освобожденные животные, которые не захотели идти с ней, могут вернуться к живодеру, заманившему их в лес. По словам судакчанки, «тот, кто привязал собак регулярно браконьерит, он привязал собак по местам, где у него были до этого силки, там следы не от одной проволоки, там и удавки еще были».

В Судаке регулярно поднимается вопрос о жестоком обращении с животными. В частности – собаками. Не раз жители рассказывали об умирающих в мучениях прямо на набережной или в центре города животных, вероятно, отравленных, отмечает городской журнал Sudak.me.

Судак, Декабрь, Оксана Мурзина

Судак, Декабрь. Другие новости 11.12.17

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