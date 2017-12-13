Госдума узаконила жесткие наказания для живодеров

Депутаты Госдумы в ходе сегодняшнего заседания приняли в окончательном чтении законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс.

Согласно принятым поправкам, жестоким обращением с животными считаются действия, цель которых причинение им боли или страданий, в том числе из хулиганских или из корыстных побуждений. Если в результате такого обращения животное погибло или получило увечье, то это будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

В случае, если над животными издевалась группа лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, в отношении нескольких животных, то наказание составит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, поправки коснулись незаконных добычи, содержания, приобретения, хранения, перевозки, пересылки и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. В случае публичного демонстрирования в интеренете и СМИ таких фактов данные деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом до 2 млн рублей.

В профильном комитете уточнили, что из законопроекта было удалено примечание о том, что наказание не будет распространяться на религиозные церемонии с жертвоприношениями, на сельхозживотных, а также при охоте, пишет «Интерфакс». Это связано с тем, что была уточнена основная норма законопроекта, которая говорит о том, что жестокое обращение то, которое своей целью имеет причинение боли, страданий или имеет корыстные или хулиганские цели.

Как писал «Новый День», прецедентом для ужесточения наказания за издевательства над животными стало дело «хабаровских живодерок». Девушки расчленяли кошек и собак, снимая это на видео. В конце августа суд приговорил двух фигуранток дела к лишению свободы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.12.17

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