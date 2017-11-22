Трепещите, живодеры! Госдума одобрила серьезное наказание за жестокое обращение с животными

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

Согласно тексту документа, наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье должно наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Наказанием также может служить лишение свободы на срок до трёх лет.

Депутаты предлагают ужесточить наказание – увеличить штраф до 300 тысяч рублей, срок возможного лишения свободы до 5 лет в случае, если преступление было совершено в присутствии малолетнего, или группой лиц, либо сопряженное с демонстрацией в средствах массовой информации, включая сеть Интернет.

Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, законопроект был разработан после прошлогодней волны массовые акций в защиту животных, и, в частности после того, как стало известно о громком деле хабаровских живодерок.

«По сведениям, когда мы получили, когда мы проводил ряд профильных совещаний в СПЧ, за последние 10 лет в органы поступило порядка 380 тысяч сообщения о случаях садизма (по отношению к животным). А уголовных дел было полторы тысячи и только 25 из них закончились реальным осуждением садистов», – сказал Шеин, выступая в Госдуме.

Он также добавил, что существующее законодательство формирует в российском обществе пассивное отношение к жесткости над животными, и это нужно исправить. «Есть категория людей, которая мысли очень простым образом, что безнаказанность формирует безответственность, а безответственность формирует вседозволенность», -сказал парламентарий.

Другой представитель «Справедливой России» Олег Нилов в этой связи отметил, что в новом законе должна быть и профилактика садизма. При этом он обратил внимание, на то, что нужно проработать содержательную часть закона и прописать, что именно попадёт под терминологию «жестокое обращение».

«Выкинутый котенок – это то же самое преступление – голодная и холодная смерть. Попадает ли это деяние под эту статью?», – сказал он.

Напомним, сейчас максимальное наказание по 245 статье УК РФ («Жестокое обращение с животными») предусматривает два года лишения свободы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.11.17

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