В Петербурге выброшенные из окна кошки стали поводом для уголовного дела

В Санкт-Петербурге неизвестный выбросил из окна шестого этажа около 15 кошек, несколько животных погибли. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на Старо-Петергофском проспекте 10 октября, сообщили в прокуратуре. После бытовой ссоры между жильцами коммунальной квартиры неизвестный выбросил 15 животных из окна, три кошки погибли.

Информация об убийстве домашних питомцев поступила в отделение полиции. Однако правоохранители не стали расследовать произошедшее.

«Проверка показала, что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных)", – говорится в сообщении прокуратуры.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 29.10.18

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