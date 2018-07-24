Россияне требуют наказать школьницу, расчленившую топором котенка

В Алтайском крае появилась последовательница хабаровских живодерок. 16-летняя школьница вместе со своей подругой убила топором котенка, записала казнь на видео и опубликовала в соцсетях. Пользователи начали сбор подписей с требованием наказать малолетнюю садистку. Прокуратура объявила о начале проверки.

Ролик, в котором подростки убивают котенка, появился в интернете накануне. На видео школьницы непринужденно беседуют и смеются, попутно расправляясь с животным. Установлено, что инцидент произошел в одном из поселков Бурлинского района Алтайского края.

«Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Тем временем, пользователи создали петицию на сайте change.org с требованием наказать живодерку. На момент публикации материала свои подписи в поддержку оставили более 16 тысяч человек.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в социальных сетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Следователи установили, что жертвами живодерок стали по меньшей мере 15 кошек, собак и птиц. Во время расследования были выявлены другие преступления. В августе суд Индустриального района Хабаровска вынес приговор – две юные фигурантки дела признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбоях и оскорблении чувств верующих и получили реальные тюремные сроки. Ранее девушки признали свою вину и раскаялись.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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