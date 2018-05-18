«Надоело убирать»: живодерка заживо сожгла кошку в печи

В республике Марий Эл будут судить женщину за то, что она живьем сожгла кошку в печке. Живодерка свою вину признала и заявила, что ей просто надоело убирать за питомцем.

Как сообщили в Горномарийской межрайонной прокуратуре, 52-летняя женщина кинула домашнюю кошку в печь, а на следующий день попросила сожителя вынести останки животного на свалку, так как ей не нравился неприятный запах.

Участковому женщина пояснила, что кошка плохо себя вела, за ней постоянно приходилось убирать.

В результате в отношении нерадивой хозяйки возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов». По это статье женщине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Йошкар-Ола, Служба информации РИА «Новый День»

Йошкар-Ола. Другие новости 18.05.18

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