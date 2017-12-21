Хабаровским живодеркам смягчили приговор из-за истечения сроков давности

Хабаровский краевой суд сократил сроки заключения для девушек, которых осудили за убийства животных. Осужденные уже отбывают наказание, но теперь приговор был смягчен из-за истечения срока давности некоторых преступлений.

Одной из девушек, приговоренной к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, сократили срок на 3 месяца. Другой, которой назначили наказание виде 3 лет и 10 дней, суд уменьшил срок на 10 дней, пишет РИА «Новости».

Осенью прошлого года стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в социальных сетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Следователи установили, что жертвами живодерок стали по меньшей мере 15 кошек, собак и птиц. Во время расследования были выявлены другие преступления.

В августе суд Индустриального района Хабаровска вынес приговор – две юные фигурантки дела признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбоях и оскорблении чувств верующих и получили реальные тюремные сроки. Ранее девушки признали свою вину и раскаялись.

В начале декабря одна из фигуранток этого дела Алена Савченко вышла замуж за уроженца Екатеринбурга Артема Нечаева. Молодожены расписались в колонии. Как сообщал «Новый День», об изменении семейного положения Савченко рассказала на своей страничке в социальной сети. Также она выложила фотографию свидетельства о регистрации брака, «украсив» документ наручниками.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 21.12.17

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