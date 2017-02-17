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Дальний Восток

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Публикации за 17.02.17

Живодерки из Хабаровска признали свою вину и раскаялись / Дело об истязании животных передано в суд

Живодерки из Хабаровска признали свою вину и раскаялись Дело об истязании животных передано в суд

Две 17-летние фигурантки резонансного дела об истязании животных в Хабаровске в ходе расследования полностью признали свою вину и раскаялись в совершенных жестоких поступках. Об этом сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин.

Девушки дали признательные показания после предъявления обвинения в окончательной редакции. По словам прокурора, экспертиза показала, что обвиняемые не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики, передает «Интерфакс».

Острянин уточнил, что в действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными есть признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Девушки «в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего», указал он.

Уголовное дело передано в суд. Девушки обвиняются в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

В конце октября 2016 года стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в соцсетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Во время расследования были выявлены другие преступления. В результате юные живодерки стали фигурантками еще нескольких уголовных дел по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и оскорбления чувств верующих. Обе девушки были заключены под арест.

Дело хабаровских живодерок вызвало общественный резонанс по всей стране. В ряде городов прошли митинги зоозащитников и любителей животных под лозунгами «Нет живодерам!». Участники акций требовали ужесточения наказания за издевательства над животными и создания в России должности уполномоченного по правам животных.

В декабре родителей и опекуна фигуранток дела оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее воспитание подростков.

Хабаровск, Светлана Петрова

Хабаровск. Другие новости 17.02.17

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