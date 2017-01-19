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Дальний Восток

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Публикации за 19.01.17

Завершено расследование дела хабаровских живодерок / После ознакомления фигурантов с материалами дело передадут в суд

Завершено расследование дела хабаровских живодерок После ознакомления фигурантов с материалами дело передадут в суд

Фигуранты резонансного дела об истязании животных в Хабаровске начали знакомиться с материалами расследования, затем дело будет передано в суд. Об этом сообщили в .

В ведомстве отметили, что обвинение в окончательной редакции предъявлено двум 17-летним жительницам Хабаровска и 18-летнему молодому человека. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

В конце октября прошлого года стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в соцсетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Во время расследования были выявлены другие преступления. В результате юные живодерки стали фигурантками еще нескольких уголовных дел по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и оскорбления чувств верующих. Обе девушки были заключены под арест.

Дело хабаровских живодерок вызвало широкий общественный резонанс по всей стране. В ряде городов прошли митинги зоозащитников и любителей животных под лозунгами «Нет живодерам!». Участники акции требовали ужесточения наказания за издевательства над животными и создания в России должности уполномоченного по правам животных.

В декабре родителей и опекуна девушек, обвиняемых в жестоких издевательствах над кошками и собаками в Хабаровске, оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее воспитание подростков.

Хабаровск, Светлана Петрова

Хабаровск. Другие новости 19.01.17

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