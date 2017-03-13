Стартовал суд по делу хабаровских живодерок / Слушания пройдут в закрытом режиме

Публикации за 13.03.17

В Индустриальном районном суде Хабаровска в понедельник начался судебный процесс по делу о жестоком истязании животных, обвиняемыми по которому проходят две 17-летние девушки. На скамье подсудимых также предстал 18-летний приятель подсудимых.

Судебные слушания будут закрытыми, поскольку фигурантки дела на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Девушки обвиняются в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Они признали свою вину и раскаялись.

Осенью прошлого года стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в социальных сетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Во время расследования были выявлены другие преступления. В результате юные живодерки стали фигурантками еще нескольких уголовных дел по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и оскорбления чувств верующих. Обе девушки были заключены под арест.

Дело хабаровских живодерок вызвало общественный резонанс по всей России. В нескольких городах прошли митинги зоозащитников и любителей животных под лозунгами «Нет живодерам!». Участники акций требовали ужесточения наказания за издевательства над животными и создания в странедолжности уполномоченного по правам животных.

В декабре родителей и опекуна фигуранток дела оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее воспитание подростков.

Хабаровск, Светлана Петрова

Хабаровск. Другие новости 10.03.17

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