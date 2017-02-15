Публикации за 15.02.17

Резонансное уголовное дело «хабаровских живодерок» направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты – две несовершеннолетие девицы и 18-летний парень в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Как сообщает пресс-служба СКР, две несовершеннолетние обвиняемые с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. «Приступив к расследованию данного уголовного дела, следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им обвинение и в совершении других преступлений», – подчеркивается в сообщении.

Установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых неоднократно размещала на странице социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. С марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в интернете видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе. 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.

Менее чем за 3 месяца по уголовному делу проведено более 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других субъектах страны, допрошено более 150 лиц, проведено 39 различных судебных экспертиз: психолого-психиатрические, психолого-лингвистическая, социологическая, судебно-медицинская, ветеринарные, в том числе ситуационные, баллистические, генотипоскопические, компьютерно-технические. Следственным органом внесено 4 представления в различные учреждения и ведомства власти с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Хабаровск, Зоя Березина

Хабаровск. Другие новости 15.02.17

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