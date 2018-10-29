Депутат Госдумы предложил главе МВД создать «зоополицию»

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) считает необходимым создать в структуре МВД или Россельхознадзора «зоополицию». Сотрудники этого ведомства могли бы заниматься контролем над соблюдением прав животных и пресечением жестокого обращения с ними. По мнению народного избранника, создание новой структуры назрело в связи с участившимися случаями издевательств над животными и расправами над ними. Одним из самых громких стало дело «хабаровских живодерок».

«Принимая во внимание негативную тенденцию по увеличению количества случаев жестокого обращения с животными, считаю необходимым создание в структуре Министерства внутренних дел РФ «зоополиции», в чьё ведение будет входить контроль над соблюдением прав животных и пресечение жестокого обращения с ними», – говорится в письме Власова к главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает РИА «Новости».

Депутат полагает, что существование подразделения как такового уже окажет превентивное воздействие на возможных правонарушителей. Власов также отметил, что случаи с живодерами заставили задуматься о необходимости комплексного решения данной проблемы. «Со своей стороны считаю, что идеи гуманизма выходят за рамки отношений только между людьми. Приоритет вопросов экологии и защита окружающей среды – именно тот путь, по которому пытается двигаться прогрессивное человечество», – подчеркнул Власов.

Он также сообщил, что уже направил вице-премьеру Алексею Гордееву подобное предложение о создании в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору похожего подразделения.

Как писал «Новый День», осенью прошлого года стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в социальных сетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Следователи установили, что жертвами живодерок стали по меньшей мере 15 кошек, собак и птиц. Во время расследования были выявлены другие преступления. В августе суд Индустриального района Хабаровска вынес приговор – две юные фигурантки дела признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбоях и оскорблении чувств верующих и получили реальные тюремные сроки. Ранее девушки признали свою вину и раскаялись.

Алена Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова – три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ. В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой – до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек.

Москва, Иван Гридин

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