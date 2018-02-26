В Подмосковье задержана последовательница хабаровских живодерок

В подмосковном Реутове задержана 21-летняя девушка по подозрению в жестоком обращении с животными. Жертвами живодерки становились кошки и хомяки, а видео издевательств выкладывалось в соцсети. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

После проверки выяснилось, что жительница Реутова осуществляла пытки кошек и хомяков «с применением садистских методов» в своей квартире на Советской улице, а ее действия приводили к увечьям или гибели домашних животных.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в социальных сетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Следователи установили, что жертвами живодерок стали по меньшей мере 15 кошек, собак и птиц. Во время расследования были выявлены другие преступления.

В августе суд Индустриального района Хабаровска вынес приговор – две юные фигурантки дела признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбоях и оскорблении чувств верующих и получили реальные тюремные сроки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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