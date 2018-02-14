Госдума запретила контактную притравку охотничьих собак

Госдума РФ приняла закон о запрете контактной притравки охотничьих собак на животных вне воли в редакции согласительной комиссии. В соответствии с согласованными Нижней палатой парламента и Советом Федерации поправками, подготовка и дрессировка охотничьих собак допускаются только в охотничьих угодьях и только такими способами, которые не допускают жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Также отмечается, что притравка собак на животных, находящихся вне воли, на «испытательно-тренировочных станциях», может проводиться только с применением специальных ограждений, которые будут препятствовать физическому контакту животных. Как отмечает «Интерфакс», из документа удалены нормы, которые регламентировали тренировку ловчих птиц.

Напомним, законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак Госдума приняла в декабре прошлого года, но Совет Федерации отклонил его. После этого была создана специальная согласительная комиссия, в состав которой вошли сенаторы и депутаты Госдумы, которая подготовила новый текст законопроекта. Теперь принятый Госдумой документ в новой редакции поступит на рассмотрение Совета Федерации.

Москва, Иван Гридин

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