Матвиенко предложила пересмотреть правила выдачи охотничьих билетов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением проанализировать правила предоставления разрешения на приобретение и хранение оружия при получении гражданами охотничьего билета.

Как отмечает РИА «Новости», вопрос был поднят в ходе обсуждения поправок в закон об охоте, которыми оговариваются правила тренировки охотничьих собак. «Есть мнение, а у нас выданы около 5 млн охотничьих билетов, что из них небольшая часть – охотники, остальные воспользовались охотничьим билетом, чтобы получить право на оружие. С этим тоже надо поразбираться», – сказала Матвиенко.

Как писал «Новый День», две недели назад Госдума РФ приняла закон о запрете контактной притравки охотничьих собак на животных вне воли в редакции согласительной комиссии. В соответствии с согласованными Нижней палатой парламента и Советом Федерации поправками, подготовка и дрессировка охотничьих собак допускаются только в охотничьих угодьях и только такими способами, которые не допускают жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Согласно поправкам, притравка собак на животных, находящихся вне воли, на «испытательно-тренировочных станциях», может проводиться только с применением специальных ограждений, которые будут препятствовать физическому контакту животных. Как отмечает «Интерфакс», из документа удалены нормы, которые регламентировали тренировку ловчих птиц.

Напомним, законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак Госдума приняла в декабре прошлого года, но Совет Федерации отклонил его. После этого была создана специальная согласительная комиссия, в состав которой вошли сенаторы и депутаты Госдумы, которая подготовила новый текст законопроекта. Теперь принятый Госдумой документ в новой редакции должны одобрить сенаторы.

Москва, Иван Гридин

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