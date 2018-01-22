«Шея перерезана, во рту кровавое месиво»: догхантеры загнали в ловушки бродячих собак

В Кыштыме бездомный щенок едва не погиб в капкане-удавке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об очередном факте жестокого обращения с животными рассказала в соцсетях местная жительница. В начале зимы в одном из садовых товариществ в районе радиозавода поселилось большое семейство собак со щенками. Регулярно несколько человек ездят туда, чтобы покормить животных.

В минувшие выходные зоозащитники в очередной раз отправились проверить бродячих собак, однако те не откликались. Обойдя сады, горожане обнаружили расставленные по всей округе ловушки.

За время отсутствия волонтеров один из питомцев уже попался в капкан зооманьяков.

«Утром обнаружили ужасную картину. Один щенок привязан к дереву проволокой, шея вся перерезана, во рту месиво крови, – рассказывают зоозащитники. – Пока его освобождали, покусал женщину. Стали заворачивать в простыню, чтобы отвезти к ветеринару, а он вырвался и убежал».

В подтверждение своих слов спасители животных опубликовали фотографии перепачканного кровью снега и стволов.

В ходе дальнейшего осмотра выяснилось, что подобными петлями увешаны многие деревья в садовом товариществе. По всей видимости, щенки попадают в ловушку, просовывая голову в удавку, после чего начинают тянуть за проволоку, тем самым затягивая петлю себе на шее.

Шокированные кыштымцы обратились в полицию с заявлением о покушении на животных. По факту произошедшего в городском отделе МВД организовали проверку.

В настоящий момент устанавливается личность охотников на собак, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто располагает информацией о данном либо аналогичном происшествии, просят сообщать в МВД России «Кыштымский» по телефонам: 4-46-61 или 02.

Напомним, в декабре в Кыштыме уже находили на деревьях растерзанные трупы собак.

Челябинск, Юлия Димова

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