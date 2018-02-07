В Тверской области 160 хаски и маламутов погибают в «концлагере для собак»

Следователи проверяют информацию о частном питомнике для собак в Тверской области. По словам зоозащитников, хозяин содержит животных в ужасных условиях, морит их голодом и скармливает больных псов их собратьям.

Петиция о спасении животных появилась на сайте change.org под названием «Спасем ездовых собак – узников концлагеря в деревне Гущино Тверской области».

«Это прекрасные собаки пород сибирский хаски, аляскинский маламут, спортивный метис (помесь гончих и борзых пород), наиболее привязанных к человеку. Все собаки находятся в крайне истощенном состоянии: вес большинства не превышает 13-14 кг при породных стандартах 23-27. Собаки не получают должного кормления и ухода, а также минимального ветеринарного обслуживания, из-за чего погибают», – сообщают авторы петиции.

Активисты отмечают, что не раз пытались забрать животных у хозяина, но каждый раз получали отказ. «Пусть лучше сдохнут у меня, но не отдам», – такова позиция владельца питомника. Зоозащитники уверяют, что уже договорились с приютами для животных, которые примут собак, если их удастся забрать.

Тем временем, СУ СКР по Тверской области организовало проведение доследственной проверки по факту жестокого обращения с животными, сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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