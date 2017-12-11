Живодерка из Хабаровска вышла замуж в колонии за уральца (ФОТО)

Хабаровская живодерка Алена Савченко вышла замуж за уроженца Екатеринбурга Артема Нечаева. Молодожены расписались в колонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное событие произошло на днях в исправительном учреждении, где отбывает наказание девушка. Об изменении семейного положения Савченко рассказала на своей страничке в социальной сети. Также она выложила фотографию свидетельства о регистрации брака, «украсив» документ наручниками.

«395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам и зоощечникам. У меня все круто», – написала осужденная на своей странице. Новоиспеченный муж добавил, что впереди у них много прекрасных моментов.

В августе этого года суд Индустриального района Хабаровска отправил за решетку трех местных жителей по так называемому делу живодеров. Двух девушек – Алену Савченко и Алину Орлову, а также их приятеля признали виновными в жестоких убийствах не менее 15 зверей и птиц, которых они брали из приютов или по объявлениям «Отдам в добрые руки». Издевательства молодые люди снимали на видео, ролики выкладывали в Интернет.

Они признали свою вину, и по приговору суда Алена Савченко получила четыре года и три месяца колонии общего режима, Алина Орлова – три года и десять месяцев. Их сообщнику Виктору Смышлееву суд назначил три года заключения в колонии общего режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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