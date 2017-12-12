В Севастополе начались проблемы у банка, через который шли платежи за ЖКХ

Центробанк назначил временную администрацию в севастопольском банке «ВВБ». Причина – неустойчивое финансовое положение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банк учрежден в декабре 1990 года в Ярославле как Паевой коммерческий банк «Ярославич». В последующие 15 лет прошел через ряд преобразований и в октябре 2015 года, сменив название на ПАО «Банк «ВВБ», «переехал» из Ярославля в Севастополь. Затем были открыты филиалы в Санкт-Петербурге, Ярославле, Рыбинске и Симферополе.

Бенефициарами банка, по сути, являются 13 человек. 8 из них имеют по 9% -10%, доли еще 5 колеблются от 2% до 7,5%, на миноритариев приходится 0,22%.

На сегодняшний день учреждение обслуживает около 900 юридических лиц и 1 тысячи 200 частных лиц. Главным источником формирования фондов – около 82% являются вклады населения.

За 2016 год объем нетто-активов кредитной организации увеличился почти в четыре раза и на 1 января 2017 года составил 12,2 млрд рублей. В пассивной части основной причиной роста валюты баланса послужил приток средств физических лиц (+467,2%), а также средств предприятий и организаций (+358,2%) В активной части баланса вновь привлеченные средства преимущественно были размещены в кредитный портфель (+7,9 млрд рублей) и в высоколиквидные активы (+74,9%, или 0,7 млрд рублей). Столь значительный рост практически всех основных балансовых показателей во многом объясняется завершением в мае 2016 года юридической процедуры присоединения ПАО «КБ «Верхневолжский», в результате которого все балансовые активы и обязательства последнего перешли к ВВБ.

Структура пассивов банка крайне слабо диверсифицирована, отметили в Центробанке. Зависимость от вкладов населения оценивается как крайне высокая.

Проблемы у ВВБ начались в первых числах декабря: сначала перестали проходить платежи предприятий, а затем возникла задержка с выдачей вкладов. В банке заявили, что кто-то пустил слух о проблемах, и слишком много людей захотели забрать деньги.

С 12 декабря, в соответствии с приказом Банка России, в ВВБ назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк «ВВБ» приостановлены, – сообщили в Центробанке. – Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, что в дальнейшем позволит Банку России определить оптимальные мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации».

Одновременно введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк «ВВБ» сроком на три месяца.

Отметим, ПАО Банк «ВВБ» – участник системы страхования вкладов. «Введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», – подчеркивают в ЦБ РФ. – Указанным федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Выплаты по вкладам в ПАО Банк «ВВБ» начнутся в течение 2 недель.

Добавим, ВВБ известен связями с нынешним главой города Рыбинска. Начало работы банка в Крыму совпало с периодом работы Дениса Добрякова в правительстве Севастополя в качестве заместителя губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству: именно через этот банк принимались все платежи севастопольцев за ЖКХ. Считается, что в правительство Севастополя Добрякова «привел» депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый.

Севастополь, Илья Пелехов

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