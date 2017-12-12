В Крыму назначили нового главу УФАС

Евгений Костюшин возглавит управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до данного назначения Костюшин руководил государственной инспекцией труда в Татарстане, а с 2010 по 2013 год возглавлял УФАС по Республике Марий Эл.

Как сообщал «Новый День», 8 ноября глава крымского УФАС Тимофей Кураев был найден мертвым в своей квартире. Кураев запомнился громкими заявлениями, связанными с нефтетрейдерами, работающими в Крыму. Руководитель УФАС грозил компаниям разбирательствами и штрафными санкциями в случае выявления необоснованности завышения цен на бензин.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.12.17

Крымчан «развели» на желании сэкономить на бензине. / В Севастополе начались проблемы у банка, через который шли платежи за ЖКХ. / Стабильность по-крымски: пассажиропоток сократился, пшено подешевело, а цена ужина в Ялте неизменна. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»