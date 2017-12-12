Из Крыма «выдавят» частников-трубочистов

ГУП «Крымгазсети» начнет выдавливать с рынка обслуживания дымоходов частные фирмы со следующего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик анонсировал работу трубопечных отрядов предприятия.

Группы создадут в начале первого квартала 2018 года, специалисты для этих подразделений будут обучаться порядка трех месяцев. Группы будут работать в рамках дочернего предприятия в форме ООО на базе «Крымгазсетей». По информации Белика, один из руководителей ГУПа, судя по всему, не заинтересованный в выдавливании конкурентов «Крымгазсетей» с рынка, пытался приостановить процесс.

«В настоящее время он уже уволен – это первый заместитель директора «Крымгазсети». Работа теперь движется более быстро», – заявил Белик.

Как уже сообщал «Новый День», правительство Крыма решило сделать из «Крымгазсетей» монополиста по обслуживанию дымоходов из-за большого количества недобросовестных компаний, оказывающих аналогичные услуги. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, фирмы «занимаются грабежом граждан» и «устроили бардак».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.12.17

Украина рассчитывает напакостить России руками Грузии, Болгарии и Турции. / В Крыму будут наблюдать звездный ливень. / В Крыму нашли замену главе министерства экономического развития. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»