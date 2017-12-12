FIFA отказалась продавать крымчанам билеты на мундиаль – запрет уже обошли

Жителям Крыма не продают билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года через официальный сайт FIFA.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в билетной программе, разработанной международной федерацией футбола, нет стран или территорий, непризнанных международным сообществом. Поэтому крымчане не могут заказать себе билеты на матчи мундиаля через сайт наравне с жителями Абхазии и Осетии.

Впрочем, жители полуострова уже нашли способ обойти ограничения – они указывают в графе доставки адреса своих знакомых, живущих в городах проведения интересующих их матчей.

Остальные могут приобрести билеты на сайте Российского футбольного союза.

Тем же, кто не поедет на чемпионат, футбольные баталии придется наблюдать по телевизору – опрос создания в Крыму фан-зон до сих пор не решен, и надежда на его решение весьма призрачная. Первоначально планировалось организовать фан-зоны в Симферополе и Севастополе, однако процесс застопорился.

«Для публичного показа матчей нужно покупать лицензию у FIFA, а это очень дорого», – сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, отметив: если в UEFA Крым имеет хоть какой-то статус, то в FIFA крымские команды не признает.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 13.12.17

Севастополец получит полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование. / «Коктебель нужно любить, а не иметь»: крымчанам пытаются навязать застройку Тихой бухты. / Крым будет зависим от дотаций федерального центра еще десять лет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»