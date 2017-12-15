В FIFA объяснили, почему крымчане не могли купить билеты на мундиаль

Покупка билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года через официальный сайт FIFA стала доступной для крымчан. С таким заявлением выступили в Крымском футбольном союзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отказ принимать заявки от жителей республики объяснили временными неполадками в системе.

«Техническая проблема для подачи заявок на билеты чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для жителей Крыма устранена», – сообщила на своей странице в Facebook руководитель отдела маркетинга, управления делами и информационного обеспечения Крымского футбольного союза Ольга Безугловец.

При этом представитель организации предупредила, что крымчане все еще могут сталкиваться с проблемами при отправке заявки. В первую очередь, это касается тех, кто уже пробовал заказать билеты, но им это не удалось. В таком случае, потребуется очистка cash и файлов cookie в браузере.

Как уже сообщал «Новый День», столкнувшись с невозможностью приобрести билеты на чемпионат через официальный сайт FIFA, крымчане вынуждены были оформлять заявки, указывая в них адреса своих знакомых, живущих в городах проведения матчей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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