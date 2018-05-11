Крымчане остались без фан-зон к ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу в Крыму не будет фан-зон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», договоренности с FIFA на этот счет достигнуть не удалось.

«Я считаю, что фан-зоны в нашем случае практически нереально сделать. Очень много ограничений и требований, и я не вижу, что кто-то смог бы это сделать. Очень много регламентирующих документов, и некоторые просто невозможно воплотить в жизнь. Например, есть определенные партнеры чемпионата, которые должны обязательно присутствовать в фан-зоне. И еще много нюансов», – заявил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

При этом в начале года Ветоха допускал возможность работы фан-зон в Крыму, ссылаясь на устное разрешение, полученное от FIFA.

Как уже сообщал «Новый День», пытаясь приобрести билеты на чемпионат через официальный сайт FIFA, крымчане вынуждены были оформлять заявки, указывая в них адреса своих знакомых, живущих в городах проведения матчей. Так как покупка билетов для жителей Крыма была недоступна. Позже в FIFA объяснили ситуацию техническими проблемами, и возобновили доступ крымчанам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.05.18

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