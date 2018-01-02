В FIFA подтвердили открытие фан-зон в Крыму к ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в Крыму будут работать две фан-зоны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», они будут размещены в Симферополе и Севастополе.

Об этом заявили в Крымском футбольном союзе. Однако окончательной и официальной договоренности на этот счет с FIFA пока еще нет.

«Мы отправили в FIFA письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет», – сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, добавив, что точный разговор с Международной федерацией футбола велся про зоны в Симферополе и Севастополе.

Возможность открытия фан-зон в других городах полуострова зависит от требований FIFA. По информации «ТАСС», сейчас в футбольном союзе дожидаются официального письма от Международной федерации футбола.

Как уже сообщал «Новый День», ранее крымчане столкнулись с невозможностью приобрести билеты на чемпионат через официальный сайт FIFA. Жители Крыма были вынуждены оформлять заявки, указывая в них адреса своих знакомых, живущих в городах проведения матчей.

В FIFA заявили, что это было связано с техническими проблемами, и возобновили доступ к покупке билетов для крымчан.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.01.18

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