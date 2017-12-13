Fake state: запись разговора Саакашвили с «кремлёвским агентом» оказалась подделкой

Генпрокуратуру Украины уличили в фальсификации доказательств по делу Михаила Саакашвили.

Как уже сообщал «Новый День»,генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего губернатора Одессы в подготовке госпереворота на деньги беглого олигарха Сергея Курченко. Обвинение просило отправить задержанного оппозиционера под домашний арест, однако Печерский районный суд Киева отпустил его под поручительство группы украинских парламентариев. Отметим, одним их главных доказательств ГПУ являются записи разговоров Саакашвили с Курченко. Луценко обещал подтвердить ее подлинность с помощью специалистов ФБР или Скотленд-Ярда. Однако уже первая экспертиза обнародованных ГПУ записей показала, что это подделка.

Эксперт по фоноскопии с 20-летним стажем Кирилл Усков проанализировал представленную генпрокуратурой запись, и нашел множество склеек: «Записи смонтированы, имеют минимум 24 фрагмента. Высказывания о захвате Харькова могут быть врезанными из другого разговора, диалог Саакашвили с Курченко похож на сочетание элементов различных разговоров, – отмечают в Киевском независимом судебно-экспертном учреждении, подчеркивая, что такой «монтаж» не может использоваться в качестве доказательства на суде.

Что касается принадлежности голосов Курченко и Саакашвили, то эпизоды, где слышен голос, меньше минимально необходимого временного интервала (30 секунд), который нужен, чтобы дать категорический вывод. Для идентификации собеседников нужны оригинальные записи разговоров, настаивают эксперты.

В доказательство, что представленные генпрокуратурой разговоры склеены, приводится и динамическая спектрограмма звуковой дорожки.

«Ось времени (х), ось частот (у). Чем плотнее цвет, тем выше амплитуда. Вот мы видим промежуток между фрагментами записи. По спектрограмме можно четко понять, что этот промежуток забит нулями, – комментируют запись украинские СМИ, ссылаясь на выводы экспертов. – Это позволяет выделять то, что точно не является единым фрагментом. Есть такой промежуток – это уже разные куски записей. Если пролистать эту динамическую спектрограмму, то мы с завидной регулярностью будем встречать эти белые полосы, указывающие на границы фрагментов».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.12.17

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