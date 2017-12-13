Обиделись: Украина грозит полностью остановить железнодорожное сообщение с Россией

На Украине рассматривают вопрос полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом завил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

Как уже сообщал «Новый День», с 11 декабря все российские поезда южного – 124 пассажирских и 60 грузовых составов ходят в обход Украины по новой ветке Миллерово – Журавка. В Киеве сначала положительно оценили это событие. Тот же Омелян заявлял, что отсутствие российских транзитных поездов «снижает риск любых террористических актов». Однако не прошло и пары дней, как официальная позиция по этому вопросу изменилась: в ответ на прекращение транзитного движения Киев может полностью остановить железнодорожное сообщение с Россией. Движение и сейчас не очень напряженное: две страны соединяет поезд «Кишинев – Москва» да несколько украинских составов, следующих так же до Москвы. Железнодорожный трафик между Украиной и Россией составляет почти 2 миллиона человек ежегодно.

Правда, есть еще грузовые составы, но на этой стороне взаимоотношений Украины и России Омелян останавливаться не стал, зато заявил, что ущерб «Укрзализныци» от прекращения железнодорожного сообщения составит 1 гривну: «В свое время «Укрзализныця» заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении», – пояснил министр.

Эксперты придерживаются другого мнения: из-за полного прекращения движения российских поездов Украина будет терять до 300 миллионов долларов в год. Омелян отметил, что сейчас экономику вопроса анализирует «Укрзализныця», а полностью движение может быть остановлено в 2018 году.

Напомним, в 2015 году Украина полностью закрыла воздушное сообщение с Россией. Выиграли от этого аэропорты Прибалтики и Белоруссии, через которые пошел пассажиропоток, а потери госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») составили 25-30 миллионов евро в год. Крупнейшие авиакомпании Украины тогда завили, что упущенную выгоду будут компенсировать за счет роста цен на другие направления.

Скорее всего, аналогичную схему применит и «Укрзализныця», если решение о полном прекращении сообщения с Россией все же будет принято.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.12.17

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