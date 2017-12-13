В Киеве назвали число уплывших в российскую гавань предприятий

Украина насчитала более четырех тысяч «захваченных» у нее в Крыму предприятий и перевела «ущерб» в долларовый эквивалент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гильдия оценщиков «Незалежной» скалькулировала утрату крымских предприятий – 1 трлн гривен – это около 37 млрд в долларах.

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, чтобы вернуть утраченное добро, украинская сторона отправила в Международный уголовный суд два новых информационных письма, в которых сообщила о нарушениях прав собственности на полуострове.

«Мы провели все необходимые процедуры, чтобы огласить в рамках нашего законодательства это имущество арестованным, соответственно, любое изменение его юридического статуса будет преследоваться в соответствии с украинскими, а позже, вероятно, и международными законами», – цитируют украинские СМИ Луценко.

Он также подчеркнул, что украинскими компетентными органами наложен промежуточный арест на крымское имущество в размере 1,6 млрд гривен и прокуратура и далее «продолжит работать в этом направлении».

Напомним, в конце ноября в Киеве приказали СБУ изъять крымские объекты, арестованные украинским судом. Между тем, каким образом украинские силовики должны арестовывать крымское имущество, уточнять не стали.

Как сообщал «Новый День», Украина ранее озвучивала общую сумму ущерба от потери Крыма в размере 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен (2,6 трл рублей или более 43 млрд долларов). Но «аппетиты» киевских властей растут: например, по информации «Незалежной» от строительства Крымского моста ущерб уже превысил 10 млрд гривен, а вот долг от потери газовых крымских активов оценили в 5 миллиардов долларов.

В целом, Киев оценивает финансовый ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России не менее чем в 100 млрд долларов, правда, каждый раз оперирует разными суммами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.12.17

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