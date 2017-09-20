Порошенко решил не мелочиться, собрав все иски к России в один большой кейс

Украинские власти собираются подать консолидированный иск к России из-за «потерянных активов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление в суд готовится в связи с украинскими претензиями по поводу Крыма и Донбасса. Планируется, что в ближайшее время при совете национальной безопасности и обороны «незалежной» будет создана рабочая группа, которая подсчитает «все убытки».

В частности заявление коснется принадлежности собственности на территории полуострова, шельфа Черного моря, инфраструктуры Донбасса, которая была разрушена в рамках так называемой АТО.

Отметим, ранее Украина уже насчитала общую сумму ущерба от потери Крыма в размере 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен (2,6 трл рублей или более 43 млрд долларов по действующему курсу).

При этом «аппетиты» киевских властей растут с каждым днем: так например, по информации «незалежной» от строительства Крымского моста ущерб уже превысили 10 млрд гривен, а вот долг от потери газовых крымских активов оценили в 5 миллиардов долларов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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