Порошенко и Пенс отказались слушать выступление Лаврова в Совбезе ООН

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко вышли из зала заседания Совбеза ООН по миротворчеству в преддверии выступления Сергея Лаврова, который в свою очередь отсутствовал во время речи украинского лидера. Однако остальные члены российской делегации, включая постпреда России при ООН Василия Небензи и замглавы МИД Геннадия Гатилова, находились в зале.

В своем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства заявил о возможности взаимодействия между ООН и ОБСЕ в вопросах обеспечения безопасности мониторинговой миссии в Донбассе. «Есть перспективы и у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса», – заявил он.

Лавров также подчеркнул, что Москва приветствует инициативу ООН по проведению заседания, посвященного реформированию миротворчества всемирной организации. По его словам, деятельность ООН на этом направлении необходимо адаптировать к современным реалиям, передает РИА «Новости». Он также отметил, что относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН следует с большой осторожностью, а силу «голубые каски» могут применять только в целях самообороны и для защиты мандата.

По его словам, наделение миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Конго и Мали, не подтверждают то, что принудительные операции миротворцев оправдывают достигнутые результаты. «Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию», – подчеркнул Лавров.

Как писал «Новый День», это не первый случай за последнее время, когда делегация покидала зал заседания в знак протеста или по другим соображениям. Так, 20 сентября российская делегация покинула зал заседаний перед выходом на трибуну Генассамблеи ООН президента Литвы Дали Грибаускайте. Зал покинули первый заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Вильнюс назвал военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» угрозой мировому сообществу.

Ранее Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и рассказала об «агрессивном и наступательном характере российских учений «Запад-2017» вблизи литовских границ, при этом она заявила, что российско-белорусские военные учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества в целом. Глава Литвы подчеркнула, что маневры «моделируют реальный конфликт со странами НАТО», при этом она заявила, что реакция ООН на случаи нарушения международного права в последние годы была «недостаточной». Во время выступления с трибуны Генассамблеи Грибаускайте также заявила, что Россия готовится к нападению на западные страны.

Как писал «Новый День», на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября проходят стратегические военные учения «Запад-2017», в которых задействованы почти 13 тысяч военнослужащих. Известие о подготовке учений встревожило Запад, несмотря на то, что на маневры были приглашены руководители оборонных ведомств нескольких зарубежных государств и представители военно-дипломатического корпуса

Дошло до того, что США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Ранее, в начале сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Guardian, что обстановка в современном мире становится все опаснее. «Мы наблюдаем распространение оружия массового уничтожения в Северной Корее, у нас есть террористы, нестабильность, и еще мы видим набирающую решительность Россию», – сказал Столтенберг.

Также стоит отметить, что в ряде западных СМИ появились сообщения, что в рамках учений «Запад-2017» будет готовиться «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины. Позднее замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе заявил, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер, а название объясняется всего-навсего географическим фактором.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 20.09.17

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