Спустили собак: наблюдателям ОБСЕ не дали приблизиться к украинскому КПП

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (CMM) ОБСЕ подверглись нападению собак украинских пограничников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Херсонской области: наблюдатели подошли к контрольно-пропускному пограничному пункту недалеко от села Атаманы, и на них набросились агрессивные собаки.

Специалисты попросили командира наряда отозвать собак. Он это сделал, но потом еще дважды отпускал разгоряченных животных, и они снова пытались напасть на специалистов миссии, говорится в отчете на официальном сайте ОБСЕ.

Напомним, СММ – это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой – объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.09.17

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