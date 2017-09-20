Делегация России не стала слушать речь главы Литвы на Генассамблее ООН

Российская делегация покинула зал заседаний перед выходом на трибуну Генассамблеи ООН президента Литвы Дали Грибаускайте. В частности, зал покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Официальных объяснений на данный момент не появилось. Ранее Вильнюс назвал военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» угрозой мировому сообществу.

Ранее Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и рассказала об «агрессивном и наступательном характере российских учений «Запад-2017» вблизи литовских границ, при этом она заявила, что российско-белорусские военные учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества в целом.

Глава Литвы подчеркнула, что маневры «моделируют реальный конфликт со странами НАТО», при этом она заявила, что реакция ООН на случаи нарушения международного права в последние годы была «недостаточной», передает РБК. Во время выступления с трибуны Генассамблеи Грибаускайте также заявила, что Россия готовится к нападению на западные страны.

Как писал «Новый День», на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября проходят стратегические военные учения «Запад-2017», в которых задействованы почти 13 тысяч военнослужащих. Известие о подготовке учений встревожило Запад, несмотря на то, что на маневры были приглашены руководители оборонных ведомств нескольких зарубежных государств и представители военно-дипломатического корпуса

Дошло до того, что США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Ранее, в начале сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Guardian, что обстановка в современном мире становится все опаснее. «Мы наблюдаем распространение оружия массового уничтожения в Северной Корее, у нас есть террористы, нестабильность, и еще мы видим набирающую решительность Россию», – сказал Столтенберг.

Также стоит отметить, что в ряде западных СМИ появились сообщения, что в рамках учений «Запад-2017» будет готовиться «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины. Позднее замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе заявил, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер, а название объясняется всего-навсего географическим фактором.

В российском Минобороны также рассказали, что основными целями учений «Запад-2017» являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики в ходе управления войсками и их применения с учетом опыта боевых действий в современных локальных конфликтах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.09.17

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