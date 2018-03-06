российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 марта 2018, 17:24 мск

Финансы

В мире появится первая коллекционная криптомонета

Фото: Reuters

Центробанк Литвы анонсировал выпуск первой в мире коллекционной криптомоменты. По мнению регулятора, это поможет стране выйти на новый уровень в нумизматике.

Руководство Банка Литвы планирует выпустить цифровую монету, созданную с использованием технологии блокчейн или ее аналога, в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Это был бы отличный способ отметить столетие восстановления государственности Литвы, которое мы празднуем в этом году, а также продемонстрировать всему миру, что мы – прогрессивная страна, всегда открытая для новых идей. Выпустив коллекционную цифровую монету, Литва первой выйдет на новый уровень в нумизматике», – заявил член правления ЦБ Литвы Марюс Юргилас.

Точная дата выпуска цифровой монеты станет известна весной, по итогам проведения хакатона, в котором примут участие международные IT-специалисты.

«У нас много проблем, но мы надеемся, что, преодолев любые препятствия, которые могут помешать, мы сделаем наши планы реальностью до конца года », – заключил Юргилас.

Вильнюс, Служба информации РИА «Новый День»

Вильнюс. Другие новости 06.03.18

Дело банкира Григорьева: арбитраж ждет уголовного приговора. / Екатеринбуржцы задолжали 5,2 миллиарда рублей за коммуналку. Люди в шоке от сумм за отопление. / Брюссель реализовал план Гитлера: Украина превращается в аграрную колонию Европы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Литва

Очередная порция фейков: Захарова ответила Латвии на «русский след» в каталонском референдуме

«Чего она на меня все время гонит?»: Путин не принял претензий главы Литвы

Делегация России не стала слушать речь главы Литвы на Генассамблее ООН

Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы из-за полета двух Ил-76

Завралась. Песков опроверг существование списка требований к Литве

Россельхознадзор готов открыть прилавки для прибалтийских шпротов

Сирийский беженец зарезал шведского школьника

МИД РФ напомнил Литве о Нюрнбергском трибунале

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Финансы, Экономика, Литва,

Новости партнеров