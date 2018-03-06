В мире появится первая коллекционная криптомонета

Центробанк Литвы анонсировал выпуск первой в мире коллекционной криптомоменты. По мнению регулятора, это поможет стране выйти на новый уровень в нумизматике.

Руководство Банка Литвы планирует выпустить цифровую монету, созданную с использованием технологии блокчейн или ее аналога, в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Это был бы отличный способ отметить столетие восстановления государственности Литвы, которое мы празднуем в этом году, а также продемонстрировать всему миру, что мы – прогрессивная страна, всегда открытая для новых идей. Выпустив коллекционную цифровую монету, Литва первой выйдет на новый уровень в нумизматике», – заявил член правления ЦБ Литвы Марюс Юргилас.

Точная дата выпуска цифровой монеты станет известна весной, по итогам проведения хакатона, в котором примут участие международные IT-специалисты.

«У нас много проблем, но мы надеемся, что, преодолев любые препятствия, которые могут помешать, мы сделаем наши планы реальностью до конца года », – заключил Юргилас.

Вильнюс, Служба информации РИА «Новый День»

Вильнюс. Другие новости 06.03.18

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