«Чего она на меня все время гонит?»: Путин не принял претензий главы Литвы

Посол Евросоюза в России, бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поинтересовался, чем он так насолил президенту Литвы Дале Грибаускайте, известной непримиримой антироссийской позицией.

По словам Ушацкаса, незапланированная встреча произошла в лифте, при этом разговор был настолько сложным, что послу показалось, будто он длился не 40 секунд, а 40 минут. «Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: «Чего она на меня все время гонит?» – рассказал Ушацкас телеканалу «Дождь».

На уточняющий вопрос глава государства сообщил, что имел в виду президента Литвы Далю Грибаускайте.​ «Ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции, – отреагировал дипломат. – Что нам еще делать?».

Напомним, ранее Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и рассказала об «агрессивном и наступательном характере российских учений «Запад-2017» вблизи литовских границ, при этом она заявила, что российско-белорусские военные учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества в целом.

Глава Литвы подчеркнула, что маневры «моделируют реальный конфликт со странами НАТО», при этом она заявила, что реакция ООН на случаи нарушения международного права в последние годы была «недостаточной». Во время выступления с трибуны Генассамблеи Грибаускайте также заявила, что Россия готовится к нападению на западные страны.

За две недели до этого выпада в адрес России Грибаускайте сообщила, что Путин в 2010 году якобы выставил некий список требований, который должна выполнить Литва. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

В июле Грибаускайте в ходе встречи лидеров балтийских стран и вице-президента США Майкла Пенса также заявляла об угрозе со стороны Москвы. Глава Литвы считает, что Белорусскую АЭС после завершения ее строительства можно «использовать в качестве оружия» против соседей.

Осенью прошлого года литовские власти пошли еще дальше и опубликовали памятку для граждан по противодействию иностранному вторжению. Буклет «Подготовка к выживанию в чрезвычайных ситуациях и войне» содержит 75 страниц и детальные иллюстрации, на которых изображена российская бронетехника и боеприпасы. Гражданам Литвы подробно разъясняют, что нужно делать в случае вторжения, как шпионить за «оккупантами» и доносить на них. Министр обороны Литвы Юозас Олекас в интервью CNN объяснил, что публикация методички может «сдержать потенциальную агрессию со стороны России».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.09.17

Токио обозначил сроки новых ядерных испытаний в КНДР. / Россия потребовала от ООН правильно именовать Крым и Севастополь. / Посол США недовольна поведением Украины: не повышает потребительские цены на газ и увиливает от реформ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»