Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы из-за полета двух Ил-76

Заявление Литвы о намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства в рамках учений «Запад-2017» политизировано. Такова позиция Минобороны РФ. Ранее Вильнюс вручил российскому послу Александру Удальцову ноту по поводу якобы имевшего место факта нарушения воздушного пространства Литвы самолетами Ил-76, которые направлялись в Калининград из центральной части РФ. Кроме того, власти Литвы потребовали от Москвы объясниться и не допускать подобного впредь.

В Минобороны РФ пояснили, что 16 сентября два российских военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели с аэродрома Таганрог на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут был проложен над нейтральными водами Балтийского моря по всем правилами использования воздушного пространства. Однако пилоты были вынуждены отклониться от маршрута в сторону воздушного пространства Литвы из-за грозового фронта, угрожавшего безопасности людей и экипажа. В военном ведомстве подчеркнули, что изменение курса было заблаговременно согласовано с зональным центром контроля воздушного пространства в Вильнюсе, а пилоты действовали в строгом соответствии с нормами международного права.

«После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было», – сообщили в Минобороны. Как передает РИА «Новости», в Минобороны также подчеркнули, что каких-либо претензий по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны на протяжении последующих двух суток не поступало.

Как писал «Новый День», на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября проходят стратегические военные учения «Запад-2017», в которых задействованы почти 13 тысяч военнослужащих. Известие о подготовке учений встревожило Запад, несмотря на то, что на маневры были приглашены руководители оборонных ведомств нескольких зарубежных государств и представители военно-дипломатического корпуса

Дошло до того, что США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Ранее, в начале сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Guardian, что обстановка в современном мире становится все опаснее. «Мы наблюдаем распространение оружия массового уничтожения в Северной Корее, у нас есть террористы, нестабильность, и еще мы видим набирающую решительность Россию», – сказал Столтенберг.

Также стоит отметить, что в ряде западных СМИ появились сообщения, что в рамках учений «Запад-2017» будет готовиться «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины. Позднее замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе заявил, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер, а название объясняется всего-навсего географическим фактором.

В российском Минобороны также рассказали, что основными целями учения «Запад-2017» являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики в ходе управления войсками и их применения с учетом опыта боевых действий в современных локальных конфликтах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.09.17

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