Очередная порция фейков: Захарова ответила Латвии на «русский след» в каталонском референдуме

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала руководителя внешнеполитического ведомства Латвии Ринкевича «агрегатором фейковых новостей». Это заявление стало ответом на неоднозначное высказывание главы прибалтийского МИДа в отношении России и итогов референдума о независимости Каталонии от Испании. Ринкевич сравнил референдум о независимости испанского региона для России с «упавшей на пол конфеткой».

«Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта? Не министр, а агрегатор фейковых новостей», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Не забыла Захарова и соседней Литве. Представитель российского МИДа отметила, что Москва до сих пор ждёт «официального ответа от Литвы относительно заявления (президента Литвы – прим. ред.) Грибаускайте про какой-то «список требований», который якобы ей был предъявлен Россией. Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков», – написала Захарова.

Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью газете Latvijas Avize, что «референдум о независимости Каталонии для России был как «упавшая на пол конфета», которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС», передает РИА «Новости». Ранее в Кремле заявили, что события вокруг референдума о независимости Каталонии являются внутренним делом Испании.

Как писал «Новый День», испанские власти отказались признавать референдум о независимости, который прошел в минувшее воскресенье в Каталонии. Плебисцит был заморожен по решению Конституционного суда страны еще до его начала. Несмотря на это власти региона все же открыли избирательные участки, на которые в большом количестве потянулись граждане. Мадрид направил в Каталонию подразделения полиции, которые силовыми методами мешали проведению референдума, закрывали избирательные участки, изымали урны для голосования, избивали каталонцев.

На следующий день после референдума, в ходе которого выяснилось, что 90% местных жителей выступают за независимость региона от Испании, на улицы Барселоны и других городов вышли десятки тысяч людей. Они протестовали против произвола полиции. Не работали метро, рестораны, школы, вузы, учреждения культуры, движение автотранспорта было парализовано.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.17

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