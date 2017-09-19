СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям

Инцидент с непроизвольным пуском ракеты класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52 по зрителям произошел в ходе учений «Запад-2017» в Ленинградской области. В Минобороны РФ официально информацию не комментировали.

По данным «Фонтанки», военный вертолет дал залп мимо цели на полигоне под Лугой. Видео с происшествием появилось в Сети 19 сентября, сам инцидент произошел предположительно 18 сентября. Вероятно, у винтокрылой машины произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть выстрел прошел не по цели.

Три снаряда попали в зону, где стояла военная техника, а также несколько гражданских автомобилей. По словам очевидцев, взрывной волной контузило человека, стоявшего неподалеку от места падения снаряда. В настоящее время военные следователи разбираются в произошедшем, пишет издание.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о достоверности полученных данных заявил, что нужно обращаться в Министерство обороны, передает РИА «Новости». От военного ведомства официального комментария на эту тему не поступало.

Как писал «Новый День», на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября проходят стратегические военные учения «Запад-2017», в которых задействованы почти 13 тысяч военнослужащих. Известие о подготовке учений встревожило Запад, несмотря на то, что на маневры были приглашены руководители оборонных ведомств нескольких зарубежных государств и представители военно-дипломатического корпуса.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе заявил, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер, а название объясняется всего-навсего географическим фактором.

В российском Минобороны также рассказали, что основными целями учения «Запад-2017» являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики в ходе управления войсками и их применения с учетом опыта боевых действий в современных локальных конфликтах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.17

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