В Минобороны ответили на сообщение о стрельбе по людям на учениях «Запад-2017»

В Минобороны прокомментировали сообщения СМИ о том, что в ходе учений «Запад-2017» военный вертолет дал залп по зрителям. 18 сентября никаких происшествий, связанных с авиацией, на маневрах не было, заявили в пресс-службе Западного военного округа.

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» – намеренная провокация или чья-то персональная глупость», – заявили в пресс-службе ЗВО. В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в Сети кадры, сняты не на учениях «Запад-2017», передает РИА «Новости». Случай, показанный на видео, произошел в другое время в ходе отработки вертолетами «упражнений по поражению наземных целей».

Об инциденте с непроизвольным пуском ракеты класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52 сообщила «Фонтанка». По данным издания, военный вертолет дал залп мимо цели на полигоне под Лугой. Видео с происшествием появилось в интернете 19 сентября, сам инцидент произошел предположительно 18 сентября. Вероятно, у винтокрылой машины произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть выстрел прошел не по цели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о достоверности полученных данных заявил, что нужно обращаться в Министерство обороны.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.09.17

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