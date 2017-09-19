Вторник, 19 сентября 2017, 14:38 мск

российское информационное агентство 18+

Северо-Запад

В Минобороны ответили на сообщение о стрельбе по людям на учениях «Запад-2017»

В Минобороны ответили на сообщение о стрельбе по людям на учениях «Запад-2017»
Кадр видео на YouTube

В Минобороны прокомментировали сообщения СМИ о том, что в ходе учений «Запад-2017» военный вертолет дал залп по зрителям. 18 сентября никаких происшествий, связанных с авиацией, на маневрах не было, заявили в пресс-службе Западного военного округа.

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» – намеренная провокация или чья-то персональная глупость», – заявили в пресс-службе ЗВО. В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в Сети кадры, сняты не на учениях «Запад-2017», передает РИА «Новости». Случай, показанный на видео, произошел в другое время в ходе отработки вертолетами «упражнений по поражению наземных целей».

Об инциденте с непроизвольным пуском ракеты класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52 сообщила «Фонтанка». По данным издания, военный вертолет дал залп мимо цели на полигоне под Лугой. Видео с происшествием появилось в интернете 19 сентября, сам инцидент произошел предположительно 18 сентября. Вероятно, у винтокрылой машины произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть выстрел прошел не по цели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о достоверности полученных данных заявил, что нужно обращаться в Министерство обороны.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.09.17

СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям. / Санкций «нет»: Россия увеличила «инвестиции» в госдолг США. / Новое постановление правительства РФ убьет малый и средний бизнес в сфере рыболовства (ДОКУМЕНТЫ).

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям

Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы из-за полета двух Ил-76

Напуганные российско-белорусскими учениями США перебросили два Б-52 в Европу

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Северо-Запад, все новости

СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям

Москва /

Санкций «нет»: Россия увеличила «инвестиции» в госдолг США

Екатеринбург /

Новое постановление правительства РФ убьет малый и средний бизнес в сфере рыболовства (ДОКУМЕНТЫ)

В мире /

Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы из-за полета двух Ил-76

Спорт /

Велосипедист из России проехал от Калининграда до Владивостока

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости