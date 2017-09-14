Напуганные российско-белорусскими учениями США перебросили два Б-52 в Европу

На территории России и Белоруссии начались стратегические военные учения «Запад-2017», сообщили в Минобороны РФ. В них принимают участие около 12,7 тыс. военнослужащих: порядка 7,2 тыс. человек от Белоруссии и примерно 5,5 тыс. от России.

Отмечается, что войска двух стран отработают тактические эпизоды с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО. Учения пройдут на трех российских полигонах (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

В Минобороны подчеркнули, что все маневры открыты для иностранных наблюдателей. Как рассказал замминистра обороны России Александр Фомин, на заключительный этап маневров были приглашены руководители оборонных ведомств нескольких зарубежных государств и представители военно-дипломатического корпуса.

Сообщение о подготовке российско-белорусских учений вызвало на Западе панические настроения. США перебрасывают в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, сообщают западные авиационные ресурсы. Американские бомбардировщики из состава 307-го авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана), после трансатлантического перелета должны прибыть на авиабазу Фэрфорд в Великобритании.

Ранее, в начале сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Guardian, что обстановка в современном мире становится все опаснее. «Мы наблюдаем распространение оружия массового уничтожения в Северной Корее, у нас есть террористы, нестабильность, и еще мы видим набирающую решительность Россию», – сказал господин Столтенберг.

Также стоит отметить, что в ряде западных СМИ появились сообщения, что в рамках учений «Запад-2017» будет готовиться «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины. Как напоминает «Коммерсантъ», позднее замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе заявил, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер, а название объясняется всего-навсего географическим фактором.

В российском Минобороны также рассказали, что основными целями учения «Запад-2017» являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики в ходе управления войсками и их применения с учетом опыта боевых действий в современных локальных конфликтах.

Совместное стратегическое учение «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства проводится с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств.

Москва – Минск, Иван Гридин

Москва – Минск. Другие новости 14.09.17

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