Украина попала в список стран, преследующих журналистов

Быть журналистом на Украине опасно – могут отправить за решетку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина впервые попала в список стран, где представители СМИ преследуются за профессиональную деятельность.

Об этом идет речь в сообщении Комитета защиты журналистов (его штаб находится в США), который занимается сбором информации о репрессиях и убийствах представителей СМИ по всему миру.

Среди других стран, где по информации Комитета, нарушаются права журналистов – Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Республика Конго, Сомали и Уганда.

По данным организации, всего на сегодняшний день в заключении находится 262 журналиста. В прошлом году этот показатель был ниже, в тюрьме тогда находилось 259 сотрудников СМИ. Наибольшее количество арестов журналистов зафиксировано в Турции – 73 человека, в Китае – 41 человек, в Египте – 20 человек.

Как уже сообщал «Новый День», СБУ арестовала и обвинила украинского журналиста Василия Муравицкого в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан и создании террористической организации. Свою вину он не признает, журналисту грозит до 15 лишения свободы с конфискацией имущества. На сторону Муравицкого стал Союз журналистов Украины, представители которого раскритиковали обвинения СБУ, посчитав, что претензии о «манипулятивном характере» материалов можно предъявить любому работнику СМИ.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.12.17

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