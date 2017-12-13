«На очереди Иван Грозный…» Украинскую прокуратуру уличили в неадекватности

Прокуратура Украины превратилась в оплот популизма и некомпетентности. И лучшая тому иллюстрация – прокурор так называемой Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов. Об этом заявил киевский адвокат Максим Могильницкий, представляющий в украинском суде интересы Сергея Аксенова, Натальи Поклонской и Владимира Константинова.

Как уже сообщал «Новый День», прокурор АРК обвинил экс-прокурора Крыма в военных преступлениях, под которыми подразумеваются проблемы меджлиса крымско-татарского народа (организация, запрещенная в РФ). «Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов обвинил мою клиентку Наталью Поклонскую в военных преступлениях. Мне сложно комментировать это с профессиональной точки зрения, потому что в действиях Мамедова нет ничего профессионального, – завил Могильницкий. – Под руководством Юрия Луценко прокуратура Украины превратилась в оплот популизма и некомпетентности. И Мамедов – лучшая тому иллюстрация.

Сегодня в активе ведомства Мамедова – подозрения Сталину и Берии в геноциде крымских татар. На очереди, очевидно, Иван Грозный. Мы пытались взаимодействовать с прокуратурой АР Крым в рамках общего дела по обвинению Аксенова, Поклонской и Константинова в госизмене. Лучшая характеристика действий сотрудников этого ведомства – неадекватность. Судите сами: когда мы, как адвокаты, чьи полномочия подтвердил суд, попытались узнать, ведет ли в отношении наших клиентов расследование ведомство Мамедова, нам ответили, что Национальная полиция (это не опечатка!) никаких дел не ведет».

Адвокат считает, что никаких доказательств, подтверждающих громкие обвинения Мамедова у прокуратуры нет. Аналогичная ситуация в деле по обвинениям в госизмене крымских политиков: за три с лишним года прокуратура не потрудилась представить ни одного весомого аргумента в свою пользу.

«Луценко и его подчиненные признают только один вид расследования: схватить подозреваемого, посадить его в СИЗО, в ужасные условия и силой и угрозами выбивать признательные показания, – говорит Могильницкий. – Проделать это с моими клиентами у прокуратуры нет возможности. Поэтому расследование который год буксует, а генпрокурор прячет свое фиаско за громкими заявлениями.

В отличие от Луценко, Мамедов – не такой профессиональный провокатор и популист. То, что его шеф проделывает с шиком и блеском, Гюндуз делает неуклюже и косноязычно. Хотя в последнее время даже Генерального прокурора не спасают его профессиональные качества: США поставили Порошенко жесткое условие – отправить Луценко в отставку. Все наше адвокатское объединение будет с огромным интересом наблюдать за этим увлекательным процессом».

А пока, чтобы прокуратуре несуществующей АРК адвокаты через суд обязали ГПУ зарегистрировать уголовное производство по факту незаконного увольнения Натальи Поклонской из Генпрокуратуры Украины. «Мы предоставили суду достаточно фактов, которые свидетельствуют, что и.о. генпрокурора Махницкий и его подчиненные совершили должностные преступления, уволив Наталью Поклонскую, – заявляет Могильницкий. – И, в отличие от обвинений Мамедова, наши доводы подкреплены железными фактами. Предлагаю Мамедову, для разнообразия, расследовать хотя бы одно реальное преступление».

Киев, Платон Ефимчук

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