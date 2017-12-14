В Крыму высмеяли нападки Украины на Крымский мост: Луценко – тролль

В Крыму высмеяли генпрокурора Украины Юрия Луценко за его намерение инициировать международное расследование «нарушений» при строительстве Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Луценко напомнили, что он, как руководитель серьезного ведомства, не может даже взять под контроль ситуацию с Михаилом Саакашвили. Так что пробовать заниматься более масштабными задачами, чем угомонить оппозиционера, подозреваемого в нарушении законов, даже и не стоит.

«Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости. Понятно, что никаких реальных перспектив у этой затеи нет. Мост строится на российской территории, это суверенное право нашей страны», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Премьер усомнился в том, что Генпрокуратура Украины действительно инициирует подобное расследование, назвав Луценко интернет-троллем, настоящей целью которого является засорение информационного пространства вокруг Крыма «продуктами своей жизнедеятельности».

По мнению Аксенова, количество «антикрымских инициатив разной степени идиотизма», исходящих от представителей официального Киева, будет стремительно расти по мере приближения президентских выборов 2018 года.

Как уже сообщал «Новый День», киевский адвокат Максим Могильницкий, представляющий в украинском суде интересы Сергея Аксенова, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и экс-прокурора республики, депутата Госдумы Натальи Поклонской, также усомнился в профессионализме Луценко и сотрудников прокуратуры незалежной. По мнению Могильницкого, под руководством Луценко ведомство превратилось в оплот популизма и некомпетентности: генпрокурор прячет свои фиаско за громкими заявлениями.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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