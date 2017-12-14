Где Захарова? Сенатор Пушков вновь отдувается за весь российский МИД

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления США о принадлежности Крыма и о «российских» обстрелах гражданского населения Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году жертвами «антитеррористической операции», которую проводит киевский режим на юго-востоке страны, стали сотни мирных украинцев. В ходе, так называемой АТО, целью военных ВСУ часто становились вузы, школы и детские сады. Только в ДНР за время проведения АТО разрушено 615 объектов образования.

По версии американской стороны, это РФ устраивает артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения, а также поддерживает силы Донбасса, которые якобы регулярно разрушают гражданскую инфраструктуру в Донецкой области. Привести доказательства, подтверждающие озвученное, в госдепе США не смогли.

По мнению Пушкова, подобные заявления свидетельствуют о том, что достижений у Госдепа нет, а советники и помощники американского президента Дональда Трампа соревнуются в том, кто более «агрессивно атакует Россию».

«Госдеп обвинил Россию (?!) в обстрелах гражд. населения Украины. Видно, перенервничали: Тиллерсон признал, что дипдостижений у Госдепа нет», – написал в соцсети Пушков. Он также напомнил, что американцы часто становятся «потребителями» вымыслов: «Граждане США -жертвы фейковых новостей амер. СМИ. Это следует из заявл. Белого дома. Трамп вынужден прибегать к соцсетям, чтобы донести правду».

Прокомментировал российский сенатор и слова посла США Джона Хантсмана, который ранее заявил о принадлежности Крыма Украине, а также необходимости восстановления территориальной целостности «Незалежной». «США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали – лучше бы промолчали», – заключил сенатор.

Напомним, в начале декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Американский лидер заявил о переносе посольства США из Тель-Авива. Решение Трампа осудили в Палестине, Иордании и Турции. Европейские лидеры также выступили против Вашингтона в этом вопросе. При этом в США не спешат признавать решение крымчан, которые мирным путем захотели стать россиянами.

Симферополь, Анастасия Зук

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