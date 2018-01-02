Украина снимает отпечатки пальцев у российских граждан – Захарова молчит и ведёт ЗОЖ

В пограничной службе Украины довольны первыми результатами работы биометрического контроля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки после его введения свои отпечатки пальцев на границе для базы украинских силовиков оставили 3300 иностранцев. Из них около 2000 – жители России.

«Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля», – заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Напомним, система биометрического контроля на украинской границе начала действовать с начала 2018 года. В СБУ считают, что она осложнит работу российским спецслужбам и поспособствуют «укреплению национальной безопасности Украины». При этом глава СБУ Василий Грицак выразил мнение, что после запуска биометрического контроля стоит ожидать ответных мер от России.

По словам советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, эта система является первым шагом к разрыву безвизового соглашения Украины с Российской Федерацией и введению виз для граждан России.

После запуска биометрического контроля свежей реакции от МИД РФ не последовало. В конце декабря в ведомстве напомнили о нововведении жителям России, планирующим поехать на Украину, и предупредили о возможных проблемах «из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований».

До этого официальный спикер МИД РФ Мария Захарова объявила о выходе России из СЦКК (Совместном центре координации и контроля по прекращению огня), назвав биометрический контроль неприемлемым для представителей Минобороны РФ.

В наступившем году пока нет никакой реакции Захаровой и на ее страницах в социальных сетях. Последние статусы официального представителя МИД в Фейсбуке посвящены предстоящему празднованию Нового года.

Дипломат опубликовала фотографии, на одной из которых она запечатлена в спортивном зале в обтягивающих трико и с американским айфоном в руке. На другой – в меховой шубе, с бенгальским огоньком на фоне елки.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.01.18

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